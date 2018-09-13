Almanya'da Katolik rahipler '3600 çocuğa cinsel tacizde bulundu'
Katolik Kilisesi'nin üniversitelere yaptırdığı bir araştırmaya göre Almanya'da 1946-2014 yılları arasında 1670 din adamı 3677 çocuğa cinsel tacizde bulundu.
13.09.2018 - 09:21 | Güncelleme:
Almanya'da 1946 ile 2014 yılları arasında Roman Katolik Kilisesi'ne bağlı rahiplerin 3.600'den fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
Katolik Kilisesi tarafından üniversitelere yaptırılan araştırmanın 25 Eylül'de yayımlanması planlanıyordu. Alman Spiegel Online internet sitesi raporla ilgili verileri paylaştı.
Araştırmaya göre Almanya'da 1.670 din adamı, 3.677 çocuğa cinsel saldırıda bulundu.
Kilise sözcüsü raporun sonuçlarının 'ürkütücü ve utanç verici olduğunu' söyledi.
Alman medyasına göre tacizde bulunduğundan şüphelenilen din adamlarının yalnızca yüzde 38'i yargılandı ve haklarında yalnızca ufak çaplı disiplin soruşturmaları açıldı. Her altı vakadan birinin tecavüz olduğu belirtildi.
Mağdurların çoğu erkek çocuklardı ve yarısından fazlası 13 yaşında veya daha küçüktü.
Tacizci din adamlarının sıklıkla yeni bölgelere atandığı ve haklarındaki soruşturmalarla ilgili yeni görev bölgelerinde hiçbir bilgilendirme yapılmadığı da ifade edildi.
'Daha fazla olabilir'
Araştırma üç Alman üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, Almanya'daki 27 piskoposluk bölgesinde 38 bin belgeyi inceledi.
Bazı belgeler 'yok edilmiş veya tahrip edilmiş olduğundan' tacizin boyutlarının elde edilen bulgulardan daha büyük olabileceği belirtiliyor.
Araştırmanın yapılması için ön ayak olan Alman Piskoposlar Konferansı sözcüsü Piskopos Stephan Ackermann, "Araştırmanın ortaya çıkardığı cinsel tacizlerin boyutunun farkındayız. Dehşete düştük ve utandık" dedi.
Sözcü, araştırmanın amacı için de "Kilise'nin karanlık yüzünün ortaya çıkması ve kendimizin de yapılan yanlışları görmesi ve tekrarlanmasına engel olmak için yapıldı" diye konuştu.
Raporla ilgili Vatikan'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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Almanya'da Katolik rahipler '3600 çocuğa cinsel tacizde bulundu'/almanya-da-katolik-rahipler-3600-cocuga-cinsel-tacizde-bulundu-21396912139691
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