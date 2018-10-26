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Almanya'da polis bir Türk'ü elektro-şok tabancasıyla öldürdü!

Almanya'nın Nürnberg kentinde polisin elektroşok tabancasıyla müdahale ettiği 43 yaşındaki Ümit Dursun hayatını kaybetti

26.10.2018 - 09:32 | Güncelleme: AA

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan ve edinilen bilgiye göre bir süredir uyuşturucu tedavisi gören 43 yaşındaki Ümit Dursun, tedavisini yarım bıraktı. Önceki gün çevreyi rahatsız eden hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle Alman polisi Ümit Dursun'un kaldığı eve gelerek müdahalede bulundu.

ELEKTRO-ŞOKTAN SONRA İĞNE YAPTILAR

AA'da yer alan habere göre elektroşok tabancasıyla müdahale edilen Dursun'un mukavemet göstermeye devam ettiği ve olay yerine çağrılan doktorun kendisine sakinleştirici iğne yaptığı ifade edildi. Enjeksiyon sonrası Dursun'un fenalaştığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık Ümit Dursun'un otopsisinde kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini ve zehirlenme şüphesi nedeniyle toksikoloji uzmanlarının konu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

"BUNLARIN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Ümit Dursun için bugün Bayreuth Cemevi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül kendisinin de cemevindeki törene katılacağını belirterek, gelişmeler hakkında aile, polis ve savcılıkla irtibat halinde olduklarını kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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