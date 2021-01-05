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Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen eyalet başbakanları yürürlükteki kapanma önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Sosyal temas da ciddi şekilde sınırlandırılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanı bugün düzenledikleri toplantıda aralık ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma önlemlerini ele aldı. Toplantıda, 10 Ocak'a kadar geçerli olan önlemlerin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Önlemlerin uzatılması ile hastaneler üzerindeki yükün hafifletilmesi ve yüksek enfeksiyon sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.

EVDEN SADECE 15 KİLOMETRE UZAĞA GİDİLEBİLECEK

Karar metnine göre, federal hükümet ile eyalet yönetimleri sosyal temasın ciddi ölçüde sınırlandırılması üzerinde de uzlaştı. Karar doğrultusunda, aynı evde yaşayanlar dışarıda sadece bir kişi ile buluşabilecek.

Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma da sınırlama getirilecek. Yeni önlemlere göre, bu bölgelerde kişiler geçerli bir nedenleri olmadığı sürece sadece evlerinin 15 kilometre uzağına kadar gidebilecek.

Başbakan Merkel de toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, önlemlerin uzatılmasını koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni varyantı ile gerekçelendirdi. Varyantın enfeksiyon sayısını ve yoğun bakım servislerinin yükünü artırdığını söyleyen Merkel, bazı hastanelerin "sınıra dayandığını" ifade etti.

Özel buluşmaların hane dışından bir kişi ile sınırlandırılacağının altını çizen Merkel sözlerini "Mevcut aşıların günlük hayatımızın normalleşmesi için perspektif sunduğunu biliyoruz" şeklinde sürdürdü.

AŞILAMA NEDEN YAVAŞ?

Merkel, 25 Ocak’ta eyalet başbakanlarıyla yeniden bir araya gelecek ve alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendirecek. Şubat ayına ilişkin önlemler de bu toplantıda ele alınacak.

ALMANYA 16 ARALIK'TAN BERİ KAPALI

Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi ve Covid-19'a bağlı ölü sayısının da yükselmesi nedeniyle 16 Aralık'ta temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı.

Okullar ve ana okulları kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas da dışarıda en fazla beş kişi ile sınırlandırılmıştı.