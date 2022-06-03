Almanya'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Almanya'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var 0:00 / 0:00

AA

Polis sözcüsü tarafından yerel basına yapılan açıklamada, kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İki katlı trenin kısmen raydan çıkması sonucu çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrası bölgeden geçen 4 şeritli bir otoyolun tamamen kapatılarak, kazazedelerin taşınması için tahsis edildiği kaydedildi.

Avusturya'nın Tirol şehrinden üç kurtarma helikopterinin de yer aldığı çok sayıda kurtarma ekibinin görev yaptığı bölgede kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kazanın meydana geldiği Münih bağlantılı demir yolu hattının tamamen kapatıldığı bildirildi.