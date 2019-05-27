Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketine göre, Yeşiller oylarını bir önceki seçime göre yüzde 11,1 artırdı ve AP'de 22 sandalye elde etti. Böylelikle Yeşiller bir önceki seçimlere göre oylarını iki kat artırdı.

AA'nın haberine göre Başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 21,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6 oy aldı. Buna göre, Birlik Partileri toplamda yüzde 27,9 oy kazandı. Birlik Partilerinin AP'deki sandalye sayısı toplam 28 oldu. CDU'nun 2014'teki seçimlere göre oy oranı yüzde 8 düştü.

AP seçimlerinde en fazla oy kaybeden parti ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. SPD yüzde 15,6 oy alarak bir önceki seçimlere oranla yüzde 11,7 oy kaybetti. SPD bu sonuçla tarihindeki en kötü hezimeti yaşadı.

Hür Demokrat Parti (FDP) oylarını yüzde 2,1 oranında artışla yüzde 5,5'e çıkardı.

Muhalefetteki Sol Partinin (Die Linke) oy oranı yüzde 5,5 oldu.

AfD yükselişini sürdürüyor

Oylarını yüzde 3,4 artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 10,5 ile AP'de temsil edilmeye devam edecek.

AfD bu sonuçla 6 olan milletvekili sayısını 10'a çıkarabilecek güce ulaştı.

İlk sonuçlara göre, Almanya’da AP seçimlerine katılım oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Ülkede 2014'te yapılan AP seçimlerine katılım yüzde 48'de kalmıştı.