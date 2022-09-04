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Almanya'dan 65 milyar Euro'luk yardım paketi

Alman hükümeti tüketici ve şirketleri enflasyondan korumak için 65 milyar Euro'luk yeni bir destek paketi açıkladı. Almanya Başbakanı Scholz yeni paket kapsamında emeklilere 300, öğrencilere ise 200'er Euro'luk enerji destek ödemesi yapacaklarını duyurdu. Vatandaşlarına hitaben Liverpool taraftarıyla özdeşleşmiş 'You'll never walk alon' (Asla yalnız yürümeyeceksiniz) sözünü İngilizce olarak kullanan Scholz 'Kimse geride bırakılmayacak' dedi

Almanya'dan 65 milyar Euro'luk yardım paketi
Almanya'dan 65 milyar Euro'luk yardım paketi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Alman hükümeti, başta yükselen enerji fiyatları olmak üzere tüketici ve şirketleri enflasyona karşı korumak için 65 milyar Euro'luk yeni bir destek paketi açıkladı. Açıklama Rusya'nın Kuzey Akım boru hattından Avrupa'ya gaz akışını kesmesinden kısa bir süre sonra açıklandı.

Konuyla ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın artık enerji alanında güvenilir bir ortak olmadığını ifade etti.

Söz konusu 65 milyar Euro'luk paket kapsamında yoğun enerji kullanan 9000 işletmeye 1.7 milyar Euro'luk enerji yardımında bulunulacak. Enerji şirketlerinin aşırı kazançlarından ek vergi alınacak ve elde edilen 'çift haneli' milyar Euro'luk gelir elektrik faturalarının ödenmesi için destek olarak vatandaşa aktarılacak.

Bunun yanında temel enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda enerjiye tavan ücret getirilecek.

EMEKLİLERE 300, ÖĞRENCİLERE 200 EURO DESTEK

Hükümet daha önce çalışanlara 300'er Euro'luk enerji yardım ödemesi yapmıştı. Son paketle bu yardımın kapsamı genişletilecek. Emeklilere 300, öğrencilere ise 200'er Euro'luk tek seferlik ödemeler yapılacak. Bunun yanında çocuklu ailelere ve yoksullara ödenen destekler artırılacak.

Ayrıca daha önce üç ay için açıklanan 9 Euro'luk ulaşım bileti uygulaması da uzatılacak ancak bilet daha pahalı olacak . Söz konusu uygulamayla Alman vatandaşları tek bir ödeme yaparak ulaşım biletleriyle sınırsız bir şekilde toplu taşıma kullanabiliyordu. Bu uygulama eylül itibarıyla sona eriyordu. Yeni pakette ücretin 9 Euro'dan yüksek olacağı bildirildi.

'YOU'LL NEVER WALK ALONE'

Almanya'nın yeterli enerji stokuna sahip olduğunu vurgulayan Başbakan Scholz, Alman halkına hitaben Liverpool taraftarıyla özdeşleşmiş 'You'll never walk alone' (Asla yalnız yürümeyeceksiniz) sözünü İngilizce olarak söyledi. Ardından yeniden Almancaya dönerek "Kimse geride bırakılmayacak" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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