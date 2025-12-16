Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Rusya açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanlığının düzenlediği 18. İtalya Büyükelçiler Konferansı’na katılan Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, burada büyükelçilere hitap etti. Wadephul, Almanya ve İtalya’nın paylaştığı pek çok çıkar olduğunu belirterek, iki ülke olarak bunlara daha güçlü şekilde odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

AA'nın haberine göre; Ukrayna Savaşı'na çözüm için bu akşam Berlin'de yapılan görüşmeleri hatırlatan Alman Bakan, "Bu akşam Berlin'de müzakereler yürütülürken, biz İtalyanlar ve Almanlar Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan bir karar alınamayacağı konusunda hemfikiriz. Avrupalıların dahil edilmediği hiçbir Avrupa güvenliği kararı olamaz. Sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, devam eden görüşmeler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkes için bir şeyin net olması gerektiğini ifade ederek, "Rusya saldırgan ve emperyalist ülke olmaya devam ediyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, en azından NATO'ya karşı savaş seçeneği oluşturuyor çünkü Ukrayna’daki anlamsız savaşının gereklerinin çok ötesinde, eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte silahlanıyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.