Almanya - Fransa maçı istatistikleri

Almanya ve Fransa, 06 Eylül 2018 Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Almanya, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fransa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Almanya kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Fransa sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Almanya son hafta oynanan Fransa maçında 2-2 berabere kaldı.

Fransa ise Almanya maçında 2-2 berabere kaldı.

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