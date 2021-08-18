Almanya’da seçimler yaklaşırken: SPD, Yeşiller’i geride bıraktı 0:00 / 0:00

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26 Eylül’de yapılacak seçimler öncesinde SPD Almanya Başbakanı Angela Merkel’in muhafazakârlarıyla arasındaki farkı kapattı.

Merkel’in yerini alacak isim olarak görülen Almanya'nın muhafazakâr adayı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet’e kamuoyu desteğinin azaldığı daha önceki anketlerde görülmüştü.

Özellikle Almanya’da selden etkilenen bir kasaba ziyaretinde güldüğü anların kameralara yansıması, kamuoyu yoklamaların da da karşılığı olmuştu. Reuters, Laschet liderliğindeki muhafazakâr bloğa desteğin anketlerde azaldığını belirtmişti.

-Armin Laschet

Araştırma enstitüsü Forsa tarafından yapılan son ankette, muhafazakâr bloğun değişmeden yüzde 23 oranında kaldığı ancak SPD’nin başbakan adayı olan Olaf Scholz’un 2 puan yükselerek yüzde 21'e ulaştığı gözlemlendi.

-Olaf Scholz

Bu değişim mart 2017 tarihinden bu yana iki parti arasındaki en ince fark olduğu anlamına geliyor ve muhtemel koalisyon seçenekleri sunuyor.

Birkaç hafta öncesine kadar en olası senaryo, muhafazakârları temsil eden (CDU/CSU) ve Yeşiller’in ittifakına dayanan bir koalisyon oluşturmasıydı ancak şimdilik bunun daha az olası olduğu görülüyor.

Yeşiller’in başbakan adayı olan Annalena Baerbock, Forsa tarafından yapılan son ankete göre 1 puan gerileyerek yüzde 19’da kaldı.

-Annalena Baerbock

Ayrıca anketlerde Taliban tarafından Afganistan’ın ele geçirilmesinin oy verme üzerinde az etkisi olduğu saptandı.