        Almanya'da iki Türk camisine düzenlenen saldırıda duvarlara "İsrail" ve "IDF" yazıldı

        Almanya’da iki Türk camisine düzenlenen saldırıda duvarlara "İsrail" ve "IDF" yazıldı

        Almanya'nın Hannover kentinde dün akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından iki camiye yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 16:48
        Almanya'da iki Türk camisinin duvarına "İsrail" yazıldı
        İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı merkez camilerin dış cephelerine sprey boyayla İsrail savunma gücü anlamına gelen "IDF" ve "İsrail" gibi ifadeler yazıldı.

        IGMG Ayasofya Cami Derneği Başkanı İbrahim Kıdık, sabah saatlerinde fark ettikleri saldırının cemaat üyeleri tarafından büyük şaşkınlık ve üzüntü ile karşılandığını söyledi.

        Durumun bildirilmesi üzerine polisin soruşturma başlattığını aktaran Kıdık, saldırının faillerinin belli olmadığını, provokasyon mu yoksa başka bir amaçla mı yapıldığının zamanla ortaya çıkacağını umduklarını belirtti.

        Saldırıları sert biçimde kınayan Kıdık, olayın bir an önce aydınlatılması talebinde bulundu.

        Kıdık, ibadethanelerin hedef alınmasının toplumda huzursuzluk yarattığını ve bu tür eylemlerin dini barışı tehdit ettiğini vurguladı.

        Hannover Başkonsolosluğunun da gerekli soruşturmaların ivedilikle tamamlanması, faillerin bulunması, Türk cami, dernek, kurum ve kuruluşlarına yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması hususunda Alman makamları nezdinde gerekli girişimleri yaptığı öğrenildi.

        Batı Avrupa'da en büyük ikinci Müslüman nüfusuna sahip ülke

        Federal Kriminal Dairesinin verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayında Almanya’da İslam karşıtı 930 suç kaydedildi. Bunların 31'i camilere yönelik saldırılar olarak kayıtlara geçti.

        Suçlar arasında saldırı, hakaret, nefrete teşvik, mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması yer alıyor. Bu saldırılarda 37 kişi hafif, bir kişi ise ağır yaralanmıştı.

        Fransa'dan sonra Almanya, "Batı Avrupa'da en büyük ikinci Müslüman nüfusuna sahip ülke" olarak biliniyor.

        Ülkenin 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık 5,5 milyonu İslam dinine mensup.

