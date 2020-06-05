AA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından, vatandaşların çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 124 kısa numarası Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kullanımına verildi.

Edinilen bilgiye göre, TÜİK, vatandaşların bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için BTK'den kısa numara talebinde bulundu.

Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK, 124 kısa numarasını "Alo TÜİK" hizmet adıyla TÜİK'e tahsis etti.