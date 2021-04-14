Sokağa çıkma saatlerinden işletmelerin çalışma saatlerine kadar pek çok alanı etkileyen tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara gıda, alışveriş, şehirler arası ulaşım izni gibi ihtiyaçlarının, kalabalığa girmeden, giderebilmeleri adına kurulan Vefa Destek Hattı araştırılıyor. Alo vefa hattı nedir? Alo Vefa Destek hattı iletişim numarası ne? İşte Alo Vefa hattı hakkında merak edilenler

ALO VEFA HATTI NEDİR?

Vefa Uygulamasının önceliği elbette hayatı kolaylaştırmak. Bu sebeple Vefa, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı düşünerek, ihtiyaçlarını bir telefonla bildirmelerinin ardından çalışacak koordinasyonun bel kemiğidir.

Talebin bildirilmesi ve karşılanması şu şekilde yürütülmektedir:

65 Yaş üzeri veya evden çıkması uygun olmayan vatandaşlarımız 112, 155 veya 156’yı aradıkları taktirde, buradaki çağrı personelimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sisteme kaydederler.

Talep kayıtları Vefa sistemi tarafından, anında, ilgili Valilik ve Kaymakamlıktaki yetkili personelin önüne düşer.

Valilik ve Kaymakamlıklar bu talepleri karşılar. Vatandaşın ihtiyaçları, sadece alışverişlerinin bedelini kapılarında ödeyecekleri şekilde, teslim edilir.

Vatandaşlarımızın gıda, alışveriş, şehirler arası ulaşım izni gibi ihtiyaçlarının, kalabalığa girmeden, güvenle, kolaylıkla ve çevrimiçi olarak giderilebilmeleri için, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı VEFA İletişim Sistemi uygulaması ve e-Devlet yoluyla e-Başvuru seyahat izin belgesi talebi, rekor bir sürede, 24 saatte oluşturulmuş ve hayata geçirilmiştir.

ALO VEFA DESTEK HATTI İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ALO199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’ni aradıkları taktirde, buradaki çağrı personelimiz, vatandaşlarımızın talebini alır.

Talebi alan personel Vefa İletişim programı üzerinden bir seyahat izin belgesi tanzim eder.

Tanzim edilen belge, yine Vefa sistemi üzerinden ilgili Valilik veya Kaymakamlığın Seyahat İzin Kurulu’nun önüne düşürülür.

Burada bulunan Seyahat İzin Kurulu yetkilileri bu talebe onay veya da ret cevabı vermek suretiyle vatandaşın talebini cevaplar.

Vatandaşlarımız Seyahat İzin taleplerine yanıtlar, SMS ile, hızlı bir şekilde gönderilir.

Bu SMS mesajıyla onay alan vatandaşlarımız rahatlıkla otogarlardan veya Türk Hava Yolları’ndan biletlerini kestirebilirler.

Ayrıca. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ve Türk Hava Yolları arasında yapılan servis sayesinde THY; herhangi başka bir işleme gerek kalmaksızın, onaylanan talepleri verdiğimiz servisimizden sorgulayarak rahatlıkla görebilmektedir.

Dolayısıyla, Vefa, vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda hayat kalitesini artırıcı önemli bir uygulamadır.