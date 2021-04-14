Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Alo Vefa Hattı nedir? Alo Vefa Destek hattı iletişim numarası ne? İşte Alo Vefa hattı hakkında merak edilenler

Ramazan ayı boyunca koronavirüs salgının kontrol altına almak amacıyla uygulanacak kısmi kapanma kararları bu akşam saatlerinden itibaren uygulanmaya başlayacak. 65 yaş üstü vatandaşlar ve aileleri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Destek Hattı iletişim numarasını merak ediyor. Alo vefa hattı nedir? Alo Vefa Destek hattı iletişim numarası ne? İşte Alo Vefa hattı hakkında merak edilenler

Alo Vefa Hattı nedir? Alo Vefa Destek hattı iletişim numarası ne? İşte Alo Vefa hattı hakkında merak edilenler

Sokağa çıkma saatlerinden işletmelerin çalışma saatlerine kadar pek çok alanı etkileyen tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara gıda, alışveriş, şehirler arası ulaşım izni gibi ihtiyaçlarının, kalabalığa girmeden, giderebilmeleri adına kurulan Vefa Destek Hattı araştırılıyor. Alo vefa hattı nedir? Alo Vefa Destek hattı iletişim numarası ne? İşte Alo Vefa hattı hakkında merak edilenler

ALO VEFA HATTI NEDİR?

Vefa Uygulamasının önceliği elbette hayatı kolaylaştırmak. Bu sebeple Vefa, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı düşünerek, ihtiyaçlarını bir telefonla bildirmelerinin ardından çalışacak koordinasyonun bel kemiğidir.

Talebin bildirilmesi ve karşılanması şu şekilde yürütülmektedir:

65 Yaş üzeri veya evden çıkması uygun olmayan vatandaşlarımız 112, 155 veya 156’yı aradıkları taktirde, buradaki çağrı personelimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sisteme kaydederler.
Talep kayıtları Vefa sistemi tarafından, anında, ilgili Valilik ve Kaymakamlıktaki yetkili personelin önüne düşer.
Valilik ve Kaymakamlıklar bu talepleri karşılar. Vatandaşın ihtiyaçları, sadece alışverişlerinin bedelini kapılarında ödeyecekleri şekilde, teslim edilir.

Vatandaşlarımızın gıda, alışveriş, şehirler arası ulaşım izni gibi ihtiyaçlarının, kalabalığa girmeden, güvenle, kolaylıkla ve çevrimiçi olarak giderilebilmeleri için, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı VEFA İletişim Sistemi uygulaması ve e-Devlet yoluyla e-Başvuru seyahat izin belgesi talebi, rekor bir sürede, 24 saatte oluşturulmuş ve hayata geçirilmiştir.

ALO VEFA DESTEK HATTI İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ALO199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’ni aradıkları taktirde, buradaki çağrı personelimiz, vatandaşlarımızın talebini alır.
Talebi alan personel Vefa İletişim programı üzerinden bir seyahat izin belgesi tanzim eder.
Tanzim edilen belge, yine Vefa sistemi üzerinden ilgili Valilik veya Kaymakamlığın Seyahat İzin Kurulu’nun önüne düşürülür.
Burada bulunan Seyahat İzin Kurulu yetkilileri bu talebe onay veya da ret cevabı vermek suretiyle vatandaşın talebini cevaplar.
Vatandaşlarımız Seyahat İzin taleplerine yanıtlar, SMS ile, hızlı bir şekilde gönderilir.

Bu SMS mesajıyla onay alan vatandaşlarımız rahatlıkla otogarlardan veya Türk Hava Yolları’ndan biletlerini kestirebilirler.

Ayrıca. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ve Türk Hava Yolları arasında yapılan servis sayesinde THY; herhangi başka bir işleme gerek kalmaksızın, onaylanan talepleri verdiğimiz servisimizden sorgulayarak rahatlıkla görebilmektedir.

Dolayısıyla, Vefa, vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda hayat kalitesini artırıcı önemli bir uygulamadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme! - Haberler
GÜNDEMSedat Peker operasyonunda yeni gelişme!
KAN DONDURDU! Son dakika: Aydın'da 18 yıl önce öldürülen Emine Akkesen cinayeti çözüldü
GÜNDEM18 yıl önceki vahşeti 'havlu' çözdü!
Son dakika: Kılıçdaroğlu ve 9 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
GÜNDEMKılıçdaroğlu ve 9 vekilin dokunulmazlık dosyaları ...
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı
Sınavlar iptal mi? Orta okul, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?
GÜNDEMYüz yüze sınavlar iptal mi?
Son dakika: Polis yelekli katil için müebbet talebi! - Haberler
GÜNDEMPolis yelekli katil için müebbet talebi!
REHİNE KRİZİ! Son dakika: 4 yaşındaki çocuğunu aşağı atmakla tehdit etti! - Haberler
GÜNDEM4 yaşındaki çocuğunu aşağı atmakla tehdit etti!
İş adamı cinayeti... SON DAKİKA: "Öldürene kadar ateş etti!"
GÜNDEMİş adamı cinayeti davası! Tüyler ürperten ifade!
KORKUNÇ! Son dakika: Küle dönen evde zincirli halde ölü bulundu - Haberler
GÜNDEMKüle dönen evde zincirli halde ölü bulundu!
Deprem mi oldu? Son dakika 14 Nisan depremler listesi - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMDeprem mi oldu?