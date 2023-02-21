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Haberler Gündem Aloe vera nasıl bakılır? Evde kolay teknikleriyle aloe vera bakımı ve sulama htka
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Aloe vera nasıl bakılır? Evde kolay teknikleriyle aloe vera bakımı ve sulama

Aloe vera, iç mekanlarda yetiştirilmeye uygun bir bitkidir. Sağlık açısından önemli bir yere sahip olan Aloe Vera, bitki yaprağının içindeki jel ile şifa vermektedir. Özellikle kadınlar bu özel bitkiyi hem ev dekorasyonunda kullanıyor hem de bir şifa deposu olduğu için faydalanmayı seçiyor

Aloe vera nasıl bakılır? Evde kolay teknikleriyle aloe vera bakımı ve sulama htka
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Aloe vera nasıl bakılır? Bakımı nasıl yapılır? Aloe vera nasıl yetiştirilir? Son zamanlarda yeni bir aloe vera aldıysanız ve nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek istiyorsanız tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Aloe Vera Nasıl Bakılır?

Aloe vera bakımı, bu bitkiye özel ilgi duyanların hâkim olduğu bir konudur ancak henüz yetiştirmeye başlayanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Aloe vera yetiştirmek için gerekli tüm püf noktaları aşağıda inceleyebilirsiniz.

Yeşil ve uzun yapraklı bir bitki olan aloe vera, evlerin en güneş alan noktalarında yetiştirilmelidir. Güneşi seven bu bitki türünün sağlıklı bir şekilde büyümesi için bulunduğu yer çok önemlidir. Serin ya da soğuk yerde kaldığında, yapraklarının içindeki jel, pelte pelte olur ve jeli kullanmak pek mümkün olmaz. Evinizin güneş alan pencere kenarlarında bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Yaz aylarında balkonunuza taşıyabilir, daha fazla güneşten yararlanmasını sağlayabilirsiniz ancak açık bir balkon ise gece kesinlikle balkonda unutmayın.

Aloe vera sulama işlemi, bu bitkinin ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşmelidir. Bazı bitkiler çok su severken, bazıları ise az sulamaya ihtiyaç duyar. Peki, aloe veraya ne kadar su verilir? Aloe vera bitkisi çok fazla sulama gerektirmez. Bu sebeple bitki yetiştirmede amatör olanların bile kolaylıkla yetiştirebileceği bir bitkidir. Sulama işlemi için bitkinizin toprağını sık sık kontrol edin. Eğer yeterince nemli ise sulama yapmayın. Fazla sulamadan kaynaklı olarak köklerini çürütebilir ya da mantar oluşumuna sebep olabilirsiniz. Yaz aylarında haftalık 2 kez sulanması, kış aylarında ise ayda 2 kez sulanması aloe vera için yeterli olacaktır.

Aloe vera bitkisinin doğru koşullarda yetişmesi için nasıl bir saksıda bulunduğu önemli bir faktördür. Saksının bu bitkiye uygun olması, rahat ve sağlıklı bir şekilde büyümesine zemin hazırlar. Boyutlarına uygun derin ve geniş bir saksı tercihinde bulunun. Eğer bitkiniz büyüme ve gelişme gösterdiyse mevcut saksısı küçük gelebilir. Bu noktada saksı değişimi yapılmalıdır. Saksının alt delikleri olmasına özen gösterin. Bitkinizi yeni bir saksıya yerleştirdiğinizde 1-2 gün sulama yapmayın. Bitkinin yerine oturması için zaman verin. Saksı değişimi için doğru zamanı kestiremiyorsanız bitkinizin yapraklarını gözlemleyin. Eğer yaprakları saksıdan daha büyükse saksı değişimi için doğru zamandasınız.

Her bitkinin kolayca gelişeceği ve büyüyeceği bir dönem vardır. Aloe vera için bu dönem Nisan ayından Eylül ayına kadardır. Bu aylar arasında bitkinizi mutlaka gübreleyin. Gübreleme işlemini ayda 2 kez yapmanız yeterlidir. Ayrıca gübreyi suyla seyreltmeyi ve sulama aşamasında gübrelemeyi unutmayın.

Aloe vera bakımı nasıl yapılır? konusunda araştırma yapanların merak ettiği bir diğer faktör ise bitkinin çoğalma aşamasıdır. Eğer bitkiniz yeni bebekler veriyorsa ve oluşumu tamamlandıysa bitkiden dikkatli bir şekilde ayırın. Filizlenen yaprakları ana gövdeden bıçak yardımı ile kesin. 1-2 gün kuru bir şekilde rafta beklettikten sonra saksı kumu ile ona uygun bir saksıya yerleştirin. Sulama işlemi için acele etmeyin. Direkt su vermek yerine su püskürterek sağlıklı bir şekilde köklenmesini sağlayabilirsiniz. Köklendiğinde ise toprağa yerleştirebilirsiniz.

Çakıl taşları ya da deniz kabukları kullanmak, aloe vera bitkisi için önemli bir detaydır. Toprağın üzerine yerleştireceğiniz çakıl taşları, nemin içeride kalmasına zemin hazırlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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