Alp Navruz: 2025'in gitmesini bekliyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alp Navruz, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'de görüntülendi. Patlayan flaşlar karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Navruz; "Beni kör ettiniz, neye uğradığımı şaşırdım. Hâlâ gözümde patlıyorlar" diyerek, muhabirlere takıldı. Oyuncu; “Sabah toplantım vardı. Sürpriz bir şey yok ama görüşmelerim sürüyor. ‘İçine sinen senaryo var mı?’ sorusu bana çok geliyor ama içime sinen olursa döneceğim. Doğru senaryo, izleyiciyi yakalayan ve bende heyecan uyandıran senaryodur" dedi.

Sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Alp Navruz; "Benim için spor her şey demek. Çocukluğumdan beri spor yaptığım için hiçbir zorluk görmüyorum. Bir yandan da eğitim alıyorum, günler böyle geçiyor" diye konuştu. Yılın bitmesine günler kala Navruz; “2026’nın gelmesini bekliyorum, 2025’in gitmesini istiyorum. Beklentim bu" diyerek, sözlerini noktaladı.