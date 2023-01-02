Alparslan: Büyük Selçuklu 40. son bölüm izle!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alparslan: Büyük Selçuklu 40. son bölüm izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölüm ile 2 Ocak 2023 Pazartesi akşamı 20:00'da ekranlara geldi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu ve Sultan Alparslan'ın hayatını konu alan dizinin son bölümünde; Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri’nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul’un önüne atmıştı. Dizinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle bilgilerini sorguluyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 40. son bölüm özeti...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Alparslan: Büyük Selçuklu 40. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her pazartesi izleyicisi ile buluşuyor. TRT 1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu 40. son bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm özeti...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu 40. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

    Alparslan Büyük Selçuklu 40. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu 40. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 40. BÖLÜM ÖZETİ

    Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri’nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul’un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu? Yınal, Tuğrul’un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri’nin akıbeti ne olacak? Tuğrul’un yanına koyduğu Celal, Besasiri’ye yardım edebilecek mi? Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor’un planı neticesinde Seferiye’yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye’yi ele geçirerek Selçuklu’ya karşı elini güçlendirecek. Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor’un eline mi düşecek? Seferiye’nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye’ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf’un akıbeti ne olacak? Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal’in “Anne” sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.