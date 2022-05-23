Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacağı büyük merak konusu oldu. Yayınlanan son fragmanda Akça Hatun'un kendini hançerlemesi nedeniyle ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'DA AKÇA HATUN ÖLECEK Mİ?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 26. yeni bölümünün 3. fragmanında Akça Hatun'un kendini hançerleyerek hayatına son verdiği görülüyor.

Dizide Akça Hatun'a hayat veren Fahriye Evcen'in oğluna daha fazla vakit ayırmak istemesi sebebiyle yeni sezonda olmayacağı iddia ediliyor.

AKÇA HATUN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?



Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihi ile birlikte hakkındaki diğer detaylara dair bilgi bulunmuyor. Ancak Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biruni’nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan’ın planının bir parçası mı? Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı?

Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu’da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça’ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan’ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans’ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?