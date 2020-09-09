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Alparslan ismi anlamı nedir? Alparslan ne demek? Kuran'da geçiyor mu?

Alparslan ismi anlamı aslan gibi, soylu, yiğit, korkusuz olarak bilinmektedir. Erkek bebek ismi olarak Alparslan adı kullanılabilir. Alparslan ismi Kuran'da geçiyor mu?

alparslan ismi

Alparslan ismi, anlamı nedeniyle ailelerin yeni doğan bebeklerine çok sık seçtikleri isimlerden bir tanesi. Erkek çocuklarına çok yakışan Alparslan isminin anlamı, özellikleri, Kuranda geçip geçmediği ve daha pek çok konuda bilgiyi yazımızda bulacaksınız.

Alparslan İsminin Anlamı Nedir?

Alparslan, aslan gibi, soylu, yiğit, korkusuz anlamına gelmektedir. İsmin sözlük anlamı ise yiğit, cesur, yürekli kimse olarak bilinir. Ayrıca Alparslan ismi pek çok ildeki yerleşim birimlerine de verilmiştir.

Alparslan, Türkiye isimler sıralamasında 473. Sıradadır. Türkiye’de Alparslan isminden ise yaklaşık olarak 18000 kişide vardır. Bu filtreyi İstanbul için incelersek neredeyse 2000 kişi olduğunu görebiliriz.

Alparslan İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Kökeni Türkçe olan Alparslan ismi Kuranda geçmiyor. Bunun yanında Alparslan adı caiz isimler arasında yer alıyor. İsmin anlamları arasında İslam’a uygun olmayan hiçbir unsur bulunmuyor.

Alparslan İsminin Özellikleri

Alparslan adını taşıyan bireyler iyimser kişilikleri ile tanınırlar. Onlara Polyanna diyebiliriz. Hayata pembe gözlüklerle bakarlar. Yaşadıkları olaylar ne kadar kötü olursa olsun onlar asla umutlarını yitirmez. Bir gün her şeyin düzeleceğine karşı inançları sağlamdır. Her daim olayların olumlu bir yönünü bulmayı ve o açıdan bakmayı başarırlar. Bu yönleri ile çevresi tarafından da çok sevilirler. Alparslan isimli kişiler, kendilerine oldukları kadar çevresindeki insanlara da umut aşılarlar. Onların yanındayken üzülmek neredeyse imkansız. Bu sefer bitti dediğiniz anlarda bile sizi yeniden hayata döndürebilirler. İyimser kişilikleri yanında esprili yanları da var.

Çalışma konusunda ise rekabetten hep kaçarlar. Kendilerine huzur veren bir işte çalışmak onları daha çok mutlu eder. Dostlarından tek beklentisi ise samimi ve iyi niyetli olmaları.

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