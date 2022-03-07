Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Alpay Kazan'ın vefatını onayladı. Yakın arkadaş oldukları bilinen Alpay Kazan hakkında paylaşım yapan Ilıcalı'nın, "Alpay’ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullandığı paylaşımının ardından Akpay Kazan kimdir sorusu gündeme geldi.

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu'nun Instagram paylaşımıyla vefat ettiğini duyurduğu Alpay Kazan uzun yıllardır Acun Medya bünyesinde çalışıyordu. Koyu bier Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Alpay Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi pek çok projede görev almıştır.

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına Demet Akalın'ın yazdığı "Ay covid mi?" yorumuna yönetmen Ahmöet Demirci "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" diyerek yanıt verdi. Alpay Kazan'ın hayatını kanser nedeniyle kaybettiği biliniyor.