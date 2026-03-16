Alper Rende'nin son hali dikkat çekti

Şiddet uyguladığı eşini 4'üncü kattan attığı iddia edilen koca ve arkadaşına gözaltı

İzmir'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin G.'yi (30), aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan G. (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)