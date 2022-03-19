Alperen'in 15 sayısı yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Chicago Bulls'u 129-102 mağlup ederek bu sezonki üstün performansını sürdürdü.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri ve play-off'a kalmayı garantileyen tek takım Suns, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Bulls'u 27 sayı farkla geçerek sezonun 57. galibiyetine imza attı.

NBA tarihinin en iyi normal sezon galibiyet oranın sahibi Suns'ta Devin Booker 28 sayı, Deandre Ayton 20 sayı ve 12 ribaunt, Cameron Payne 15 sayı ve 7 asist, Torrey Craig 14 sayı ve 9 ribaunt, Landry Shamet 14 sayı, JaVale McGee 12 sayı ve 7 ribauntla zaferde pay sahibi oldu.

Son 10 maçının 8'ini kaybederek play-off'a kalma olasılığını riske sokan 41 galibiyetli Bulls'ta DeMar DeRozan 19 sayı, Nikola Vucevic 16 sayı ve 7 ribaunt, Coby White 14 sayı, Zach LaVine 12 sayı ve 9 asistlik performans sergiledi.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 15 SAYISI GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

Çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Indiana Pacers, deplasmanda Houston Rockets'ı 121-118 mağlup ederek sezonun 24. galibiyetine ulaştı.

Pacers'ta Malcolm Brogdon 25 sayı, Goga Bitadze 23 sayı ve 9 ribaunt, Jalen Smith 17 sayı ve 10 ribaunt, Buddy Hield 15 sayı, Oshae Brissett 14 sayı ve 8 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.

Üs üste 4. kez kaybeden Rockets'ta Christian Wood 32 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Jalen Green 20 sayı ve 6 asist, Kevin Porter 19 sayıyla mücadele etti. 21 dakika süre alan milli oyuncu Alperen Şengün ise 15 sayı, 4 ribaunt ve 3 blok ile skorer bir oyun sergiledi.

LAKERS UZATMATADA KAZANDI

Normal süresi 116-116 eşitlikle geçen diğer çekişmeli karşılaşmada Los Angeles Lakers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-123 mağlup etti.

Sezonun 30. galibiyetine uzanan Lakers'ta LeBron James 36 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle maçın en skoreri olurken, Russell Westbrook ise 22 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon 31. kez kaybeden Raptors'ta Scottie Barnes 31 sayı, 17 ribaunt ve 6 asist, Gary Trent 23 sayı, Fred VanVleet 20 sayı ve 7 asist, Precious Achiuwa 18 sayı, Pascal Siakam 17 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 111-101

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 120-105

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 128-123

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 119-116 (uzatmada)

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 123-128 (uzatmada)

New York Knicks-Washington Wizards:: 100-97

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 120-108

Houston Rockets-Indiana Pacers: 118-121

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 91-124

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 121-92

Sacramento Kings-Boston Celtics: 97-126

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 129-102