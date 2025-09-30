Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Alperen Şengün'den EuroBasket sözleri: Keşke şampiyon olabilseydik - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den EuroBasket sözleri: Keşke şampiyon olabilseydik

        Milli basketbolcu Alperen Şengün 2025 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) kendileri için inanılmaz bir turnuva olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:37
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeni sezon öncesinde Houston Rockets'ın medya günü organizasyonuna katılan Alperen Şengün, insanların sevgisini hissetmenin çok güzel olduğunu belirterek, "Türkiye çok büyük bir ülke ve insanlar uzun süredir milli takımın başarısı için açlardı. O yüzden bu başarıyı onlara armağan ettiğimiz için mutluyuz. Keşke şampiyon olabilseydik ama bazen Allah, her şeyi bir anda vermiyor. Bu yüzden sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

        İki yıl sonra yapılacak 2027 FIFA ​​Basketbol Dünya Kupası'nda daha iyi bir sonucu hedeflediklerini vurgulayan Alperen Şengün, bu turnuvada da Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandığını dile getirdi.

        EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te 2001'in ardından ikinci kez gümüş madalya kazanmıştı.

