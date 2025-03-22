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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets'tan üst üste 9. galibiyet - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets'tan üst üste 9. galibiyet

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Miami Heat'i 102-98 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:17
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        Alperen'li Houston'dan üst üste 9. galibiyet
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        NBA'de 10 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'i 102-98 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 8 sayı ve 10 ribauntla oynadığı Houston Rockets'ta Fred VanVleet 37 sayı, Amen Thompson da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Ev sahibi takımda ise Andrew Wiggins'in 30 sayı, Kel'el Ware'in de 16 sayı ve 14 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        CLIPPERS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

        Los Angeles Clippers'ın Memphis Grizzlies'ı 128-108 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldığı maçta James Harden 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Kawhi Leonard 23 sayı ve 10 ribauntla oynarken, Ivica Zubac da 17 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

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        Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr.'ın 23 ve Santi Aldama'nın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Sonuçlar:

        Washington Wizards-Orlando Magic: 105-120

        San Antonio Spurs -Philadelphia 76ers: 128- 120

        Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 141-106

        Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 134-93

        Miami Heat-Houston Rockets: 98-102

        Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 123-117

        Utah Jazz-Boston Celtics: 99-121

        Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 128- 109

        Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 123-112

        Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 128-108

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