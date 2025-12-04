Alperen Şengün, NBA'de 5 bin sayıyı geçti!

Alperen Şengün, NBA'de 5 bin sayı barajını geçti!
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın evinde Sacramento Kings'i 121-95 mağlup ettiği müsabakada attığı 28 sayıyla NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını geçti.
NBA'de normal sezon 9 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-95'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini aldı.
Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 28 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma ve 3 asistle oynarken, Kevin Durant 24 sayı, 8 asist ve Amen Thompson da 20 sayı, 12 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 17. yenilgisini alan Sacramento'da ise Maxime Raynaud ile Malik Monk'un 25'şer sayısı galibiyete yetmedi.
Ayrıca Alperen Şengün bu müsabakayla birlikte NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.
JAMAL MURRAY 52 SAYI ATTI, DANVER DEPLASMANDA KAZANDI
Denver Nuggets deplasmanda oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 135-120'lik skorla yendi. Ligde 15. galibiyetini kazanan Denver'da Jamal Murray 52 sayı, 6 ribaund ve Nikola Jokic de 24 sayı, 13 asistle katkıda bulundu.
Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Indiana'da ise Pascal Siakam 23 sayı, 4 asist, Andrew Nembhard 16 sayı ve Bennedict Mathurin de 15'er sayıyla maçı tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 112 - San Antonio Spurs: 114
Indiana Pacers: 120 - Denver Nuggets: 135
Cleveland Cavaliers: 110 - Portland Trail Blazers: 122
Atlanta Hawks: 92 - Los Angeles Clippers: 115
New York Knicks: 119 - Charlotte Hornets: 104
Chicago Bulls: 103 - Brooklyn Nets: 113
Houston Rockets: 121 - Sacramento Kings: 95
Milwaukee Bucks: 113 - Detroit Pistons: 109
Dallas Mavericks: 118 - Miami Heat: 108