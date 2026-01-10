Alperen Şengün'süz Houston Rockets, Portland'a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 111-105 yenildi.

Üst üste 5. maçını kazanan Blazers'ta Toumani Camara 25 sayı atarken, Shaedon Sharpe ve Deni Avdija, 20'şer sayı kaydetti.

Rockets'ta 30 sayı, 12 ribauntla oynayan Kevin Durant, Wilt Chamberlain'i geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 7'nci isim oldu.

MILWAUKEE, LAKERS'I DEVİRDİ Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers'ı 105-101 mağlup etti. Sağ baldırındaki sakatlık sonrasındaki en düşük skorlu maçında 21 sayı ile oynayan Giannis Antetokounmpo, karşılaşma 101-101 beraberlikle devam ederken bitime 39 saniye kala LeBron James'in şutunu bloklarken, son saniyelerde de top çalarak Lakers'ın berberliği yakalamasını önledi. REKLAM Bucks'ta Kevin Porter Jr. 22 sayı, Kyle Kuzma 13 sayı, Bobby Portis 11 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. LeBron James'in 26 sayı, 10 asist, 9 ribauntla en skorer isim olduğu Lakers'ta, Luka Doncic, 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asist kaydetti.