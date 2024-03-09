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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 19 sayısı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 19 sayısı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!

        NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup ederken, Houston'da 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün galibiyetin mimarı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:27
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        Alperen, Houston'ı galibiyete taşıdı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti.

        NBA'e 8 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, birer blok ve top çalmayla oynadığı mücadelede Rockets, Blazers'ı 16 sayı farkla yendi.

        Şengün, Rockets'ta bu sezon maç başı sayı (21,2) ve ribaunt (9,4) ortalamaları istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.

        Portland Trail Blazers'ta ise Dalano Banton'un 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'IN 37 SAYISI LİDERLİĞE TAŞIDI

        Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 107-100 mağlup ederek Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi.

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        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı üretirken, bunların 23'ünü ikinci yarıda attı.

        Heat'te ise Jaime Jaquez 25 sayı, Jimmy Butler ise 20 sayı ile oynadı.

        SONUÇLAR:

        Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 95-103

        Washington Wizards-Charlotte Hornets: 112-100

        Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 113-104 (uzatmalarda)

        New York Knicks-Orlando Magic: 98-74

        Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 92-99

        Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-100

        Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 123-122

        Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 107-123

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