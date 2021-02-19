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AlphaTauri yeni aracını tanıttı

Formula 1 takımı Scuderia AlphaTauri, yeni sezonda kullanacağı AT02 model aracı Avusturya'da görücüye çıkardı. Moda ile Formula 1'i buluşturan marka olan AlphaTauri'nin showroom'unda gerçekleşen lansmana geçen sene takıma ilk zaferini kazandıran pilot Pierre Gasly ile yeni takım arkadaşı Yuki Tsunoda da katıldı

AlphaTauri yeni aracını tanıttı

Formula 1'in en şık takımı Scuderia AlphaTauri, Avusturya'da yapılan lansmanla yeni aracını tanıttı. Modanın Formula 1 ile buluştuğu tanıtımda, Scuderia AlphaTauri takımına geçen sene ilk zaferini getiren pilot Pierre Gasly ve yani takım arkadaşı Yuki Tsunoda da yer aldı.

Yeni sezona 2 genç pilotla hazırlanan Scuderia AlphaTauri'nin lider pilotu Pierre Gasly olacak. 2017 yılında Formula 1'de ilk yarışına çıkan Fransız pilot, 2 podyum elde ederken, geçen sene Monza'da podyumun en üstüne çıkmayı başarmıştı.

2014'ten sonra Formula 1 yer alacak ilk Japon pilot olan 20 yaşındaki Tsunoda ise 2020 FIA F2 Dünya Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitirmeyi başarmıştı. Geçen sezon yılın en iyi çaylak pilotuna verilen Anthoine Hubert Ödülü'nü kazanan genç pilot, ilk kez lansmanda takım arkadaşı Gasly ile bir araya geldi.

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