AlphaTauri yeni aracını tanıttı

Formula 1'in en şık takımı Scuderia AlphaTauri, Avusturya'da yapılan lansmanla yeni aracını tanıttı. Modanın Formula 1 ile buluştuğu tanıtımda, Scuderia AlphaTauri takımına geçen sene ilk zaferini getiren pilot Pierre Gasly ve yani takım arkadaşı Yuki Tsunoda da yer aldı.

Yeni sezona 2 genç pilotla hazırlanan Scuderia AlphaTauri'nin lider pilotu Pierre Gasly olacak. 2017 yılında Formula 1'de ilk yarışına çıkan Fransız pilot, 2 podyum elde ederken, geçen sene Monza'da podyumun en üstüne çıkmayı başarmıştı.

2014'ten sonra Formula 1 yer alacak ilk Japon pilot olan 20 yaşındaki Tsunoda ise 2020 FIA F2 Dünya Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitirmeyi başarmıştı. Geçen sezon yılın en iyi çaylak pilotuna verilen Anthoine Hubert Ödülü'nü kazanan genç pilot, ilk kez lansmanda takım arkadaşı Gasly ile bir araya geldi.