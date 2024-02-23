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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay: 1 - Bitexen Giresunspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Altay: 1 - Bitexen Giresunspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig 24. hafta açılış maçında Altay, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:28
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        Altay tek golle kazandı
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        Stat: Alsancak Mustafa Denizli

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Terzi, Selim Şenöz

        Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Onur Efe (Dk. 46 Enes Öğrüce), Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir (Dk. 79 Arda Gezer), Mehmet Gündüz (Dk. 79 Ali Kızılkuyu), Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Tugay Gündem), Murat Uluç (Dk. 68 Nurettin Küçükdeniz)

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Kadir Seven, Fatih Yılmaz (Dk. 86 Şenel Hami Aydemir), Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Dk. 79 Ali Emirhan Akçay), Furkan Kütük, Kasım Alperen Köşker (Dk. 46 Enishan Ceylan), Şahin Dik, Mert Han Kurt (Dk. 79 Muhammet Turhan)

        Gol: Dk. 24 Murat Uluç (Altay)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Mehmet Keskin, Dk. 75 Fatih Yılmaz (Bitexen Giresunspor), Dk. 26 Ceyhun Gülselam, Dk. 44 Özgür Özkaya, Dk. 83 Salih Sarıkaya (Altay)

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