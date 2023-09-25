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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Altay: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Altay: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. hafta kapanış maçında Altay ile Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 25.09.2023 - 22:14
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        Stat: Alsancak Mustafa Denizli

        Hakemler: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül

        Altay: Engin Karataş, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya (Dk. 82 Murat Uluç), Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya, Zeki Yıldırım, Arda Gezer (Dk. 63 Ali Kızılkuyu), Ceyhun Gülselam (Dk. 77 Enes Yetkin), Onur Efe (Dk. 63 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Paixao

        Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 56 Kenan Özer), Üzeyir Ergün (Dk. 87 Süleyman Özdamar), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 87 Osman), Celal Dumanlı (Dk. 70 Pedro), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 56 Mohammed)

        Goller: Dk. 34 (Penaltıdan) Balde (Bodrum FK), Dk. 89 Zeki Yıldırım (Altay)

        Sarı : Dk. 45+4 Paixao, Dk. 90+2 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Efe Sarıkaya (Altay), Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 68 Celustka, Dk. 81 Samet Yalçın, Dk. 85 Diogo Sousa, Dk. 88 Cenk Şen (Bodrum FK)

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