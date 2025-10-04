Habertürk
        Altay Bayındır: Buraya kolay gelmedim - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır: Buraya kolay gelmedim

        Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, "Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve inandığım yolda devam edeceğim. Buraya kolay gelmedim. Birçok şey yaptım, birçok maç oynadım, birçok iyi performans sergiledim. Kim olduğumu, neler yapabileceğimi biliyorum ve daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Giriş: 04.10.2025 - 14:23 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:46
        Altay Bayındır: Buraya kolay gelmedim
        İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, Chelsea ve Brentford maçlarında iki ayrı takım görüntüsü verdiklerini ancak Sunderland karşısında galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Kulüp televizyonuna konuşan 27 yaşındaki milli kaleci, "Bu sezon için şunu söyleyebilirim ki futbol bir takım oyunu. Herkesin odaklanması ve her şeyini vermesi gerekiyor. Her maçtan sonra kendimizi geliştiriyoruz. Ne yapmamız gerekiyor, neleri daha fazla yapabiliriz diye düşünüyoruz, maçtan sonra analiz yapıyoruz." diye konuştu.

        Her maçtan bir şey öğrendiğini belirten Altay, "Bir rutini yakalayabilirsen her maç daha iyi olabilirsin, çünkü bu deneyimle alakalı. Ayrıca her maçtan ne yapman gerektiğini, nasıl yapman gerektiğini öğreniyorsun. Önemli olan da bu." dedi.

        Ligde 2-1 kazandıkları Chelsea maçını değerlendiren milli kaleci, "Chelsea maçı herkes için çok iyiydi. Zordu, çünkü yağmur vardı. Ama maçın sonunda kazandık. Kazanınca her şeyi unutabiliyorsun, yağmur, zorluk... Her şey mutluluğa dönüşüyor. Maçtan sonra çok iyi hissettik. Ama son maçta çok üzgündük. Çünkü Chelsea maçında farklı bir takım, Brentford maçında farklı bir takım gibi olduk. O yüzden kendimizi bu küçük detaylarda da geliştirmeliyiz. Çünkü aslında çok daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyoruz. Bu enerjiyi her maçta korumalıyız." ifadelerini kullandı.

        Sunderland karşısında kazanarak milli araya girmek istediklerini aktaran Altay, "Bu maçı kazanmak zorundayız. Her şeyimizi vereceğiz. Bunu yapmak zorundayız çünkü şansımız var. Bu maçtan sonra milli takım arası var. Milli takımdan döndüğümüzde Liverpool ile oynayacağız. Bu bizim için yukarı çıkmak adına iyi bir fırsat. Hazır ve yüzde 100 odaklı olmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

        Altay, milli ara için Türkiye'ye gideceğinin hatırlatılması üzerine, "Evet, ama ben burada da kendimi evimde gibi hissediyorum. Burası artık benim ikinci evim. Tabii ki Türkiye’de doğdum, ailem orada ama buraya geldiğimde herkes bana çok iyi davrandı. İnsanların enerjisini hissedebiliyorsun, çok nazik olduklarını görebiliyorsun." dedi.

