Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor mücadelenin 28´inci dakikasında gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Karacabeyli futbolcu Abdullah´ın uzun pasında kalesinden ayrılan Altay Bayındır, topa sahip olmak isteyen Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kaldı. Altay, topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı elle müdahale sonrasında hakem Emre Kargın tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz mücadeleden alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti. Bayındır, ligin 13´üncü haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR

"Madde 94 - Kişilerin İhraç Edilmesi

(1) Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(5) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."