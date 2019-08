Başakşehir'i 2-1 yenerek 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre 21 yaşındaki eldiven çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek "Yediğim golde ‘Nasıl daha iyi pozisyon alabilirdim, nasıl kurtarabilirdim’ gibi hocamızla birlikte gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Önümüzdeki maçlarda daha dikkatli olacağız. Bizim için önemli bir galibiyetti. Başakşehir’i evinde yenmek önemliydi. Başakşehir güçlü bir ekip, ama biz de Fenerbahçeyiz, büyük bir camiayız. Bunun bilincinde oynadık. Geriye düştük, ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Aynı disiplinle mücadele ettik, devre arasında hocamızın söylediklerini yaptık. Skor 0-0 gibiymiş gibi sahaya çıkıp taktik disipline uyarak futbolumuzu sahaya yansıttık ve 2-1 öne geçmeyi başardık çok mutluyuz" dedi. Altay, Visca'nın vuruşunda yaptığı kurtarışla ilgili ise "Kalecinin işi kurtarış yapmak. Ne mutlu kurtarış yaptığım ve takıma katkı sağladığım için. Önümüzdeki maçlarda devamı gelir inşallah" ifadelerini kullandı.

"GENÇ YAŞTA FENERBAHÇE KALECİLİĞİ BÜYÜK SORUMLULUK"

Altay, Fenerbahçe'de ilk 11'de görev almasının çok önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçtan önce sürekli maçları kafamda oynuyorum. Bu vesileyle heyecanı atıyorum. Fenerbahçe camiasında genç yaşta kaleye geçmek, kaleyi korumak büyük bir sorumluluk. Ancak bu sorumluluğun bilincinde hareket etmeniz gerekiyor. Fenerbahçe kalesini değerli bir şekilde koruyabilmeye çalışıyorum. Ben de çalışmalarıma devam ederek daha iyi olacağım."

"HARUN AĞABEY HER ZAMAN BANA DESTEK VERİYOR"

"Harun ağabeye ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bana destek veriyor. Her zaman arkamda bir ağabey gibi, çok tecrübeli ve çok değerli bir isim kaleci. Her zaman antrenmanlarda maçlardan önce de konuşuyorum. Bana her konuda yardımcı oluyor. Ona çok teşekkür ediyorum."

"ŞAMPİYONLUK ADINA BU YOLA ÇIKTIK"

"Başakşehir maçı artık geride kaldı, şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız. Çünkü biz bu yola şampiyonluk için çıktık. Bu yolda emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz."

"TRABZONSPOR MAÇIYLA İLGİLİ TATLI BİR HEYECAN VAR"

Trabzonspor maçı öncesi tatlı bir heyecan tabii ki de var. Her futbolcunun maçtan içinin kıpırdaması lazım maça iyi konsantre olması için. Sonuçta derbi atmosfer her şey güzel olacaktır, tatlı bir heyecan tabii ki olacak. En işi şekilde konsantre olup çıkıp işimizi yapacağız. İyi olan kazansın."

"KİŞİSEL GELİŞİMİME KESİNLİKLE ÖNEM VERİYORUM"

"Kişisel gelişimime kesinlikle önem veriyorum. Hayat sadece futboldan ibaret değildir, dışarıda da bir hayat var. Her anlamda kendimizi geliştirmeye çalışıyorum. Kitap okuyorum bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Psikolog desteği alıyorum, mental anlamında maçlara hazırlanmak için. Büyük bir camiada baskıyı kaldırmak, pskolojinin seviyesini ayarlamak için çok önemli. Sonuçta genç oyuncuyuz yaptığımız her şey kendimize yatırımdır. Bunu da karşılığını sahada alıyoruz her zaman…"

"İNŞALLAH VOLKAN AĞABEY GİBİ OLURUM"

"Volkan Demirel büyük bir değeri Fenerbahce camiası için. Gercekten çok büyük bir ismi. İnşallah ben de onun gibi olurum. Nice maçlar oynarım Fenerbahçe formasıyla. Nice iyi maçlar şampiyonluklar yaşarım. Voltan ağbeyin yaşadığı duyguları ben de yaşarım inşallah."