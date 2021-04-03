Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Altay, İbo Show'a konuk oldu. Bir süredir ekranlarda yer alan şarkıcı Altay'ın hayatı merak ediliyor. Altay, güçlü sahnesi ile de tanınıyor. Altay kimdir, nerelidir? Şarkıcı Altay kaç yaşında? İşte Altay hakkında merak edilenler...

ALTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı Altay 1970'da doğmuştur. 51 yaşındadır. İlk albümü 30 yaşındayken, 2000 yılında çıktı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

Albümleri

2000 - Kalpsizsin

2001 - Yolcu Yolunda Gerek

2002 - Seninle

2004 - Anadolu'dan Dünyaya

2006 - Öyle Olsun

2007 - Zor Bulursun

2009 - Sana Bayılıyorum

2013 - Berduş

2017 - Ziyaret

Singleları

2011 - Elma

2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

2016 - Yolcu Yolunda Gerek

2018 - Kalp Gözüm

2019 - Keşke Aramasaydın

2020 - İki Satır