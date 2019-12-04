Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Altay'a konuk oluyor. Süper Lig'de son olarak Galatasaray'la sahasında 1-1 kalan bordo-mavililer, İzmir ekibi karşısında avantajlı bir skor elde edip üst tur kapısını aralamak istiyor.

ALTAY - TRABZONSPOR

STAT: İzmir Atatürk

SAAT: 18.30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: A Spor

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya, Al Hassan, Putsila, Tatos, Mesut Can Tunalı, Mustafa Uslu, Leandrinho

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf Sarı, Ekuban, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

9 SEZONLUK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 9 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililerin son 9 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

SON FİNALDE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Trabzonspor, son 9 sezonda sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamamıştı.

14 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçıyla birlikte tam 14 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. Kupada rakibiyle 7 maça çıkan bordo-mavililer söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti.