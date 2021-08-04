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Piyasalar cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini beklerken altın fiyatları görece yatay bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.814 dolara kadar yükseldi. Ardından 1.812 dolara geriledi. Geçen haftayı 1.814 dolardan kapatan altın fiyatı bu hafta genelinde 1.808-1815 aralığında hareket etti.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatında dolardaki hareket bağlı bir dalgalanma yaşandı. Dün doların 2 ayın ardından 8.30 liranın altını görmesiyle gram altın da 484 liraya kadar geriledi. Ancak doların yeniden yükselmesiyle bu sabah 490 liraya çıktı.