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        Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 13 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son durum 13 Temmuz Perşembe günü yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 13 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 07:44
        1

        Haftanın son işlem gününe yaklaşırken altın fiyatlarında güncel durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 13 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 13 Temmuz Pazartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.647,3240

        1.647,6270

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.960,2900

        1.960,9200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.635,7200

        2.693,8700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.542,8700

        10.742,5300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.254,96

        5.387,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.542,8700

        10.742,5300

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.501,0900

        1.592,8000

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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