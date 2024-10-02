Altın fiyatlarında düşüş! 2 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Geçen haftalarda rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları aynı ivmeyi bu hafta yakalayamadı. Zaman zaman altın fiyatlarında kısa süreli yükselişler görülse de düşüş devam ediyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 2 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.
Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin, Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 2 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
1 Ekim Salı günü 2 bin 918 lira olan gram altın 2 Ekim Çarşamba günü de 2 bin 918 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 670 lira iken, 4 bin 669 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.918,9420
Satış: 2.919,4360
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.660,31
Satış: 2.660,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.669,3900
Satış: 4.772,4800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.684,6600
Satış: 19.038,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.724,00
Satış: 19.941,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.308,68
Satış: 9.543,53
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.675,73
Satış: 19.028,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.179,58
Satış: 20.686,45
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.639,27
Satış: 2.488,08
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.759,31
Satış: 2.920,65