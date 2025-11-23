Habertürk
Habertürk
        Altın fiyatları 24 Kasım Pazartesi: Altın fiyatları ile bugün gram, çeyrek, ons, Cumhuriyet, 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        24 Kasım 2025 altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki düşüşün etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanması geride kalırken açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ekonomik gelişmelerden nasıl etkileniyor? İşte, 24 Kasım 2025 altın fiyatları

        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 08:06 Güncelleme: 23.11.2025 - 23:57
        1

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.551,33

        Satış: 5.552,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.063,15

        Satış: 4.067,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.882,12

        Satış: 9.077,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.528,49

        Satış: 36.199,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.375,00

        Satış: 37.561,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.708,73

        Satış: 18.155,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.528,49

        Satış: 36.199,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.999,59

        Satış: 38.958,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.159,99

        Satış: 4.248,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.230,49

        Satış: 5.458,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

