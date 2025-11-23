24 Kasım 2025 altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki düşüşün etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanması geride kalırken açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ekonomik gelişmelerden nasıl etkileniyor? İşte, 24 Kasım 2025 altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.551,33
Satış: 5.552,10
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.063,15
Satış: 4.067,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.882,12
Satış: 9.077,69
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.528,49
Satış: 36.199,72
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.375,00
Satış: 37.561,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.708,73
Satış: 18.155,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.528,49
Satış: 36.199,72
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.999,59
Satış: 38.958,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.159,99
Satış: 4.248,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.230,49
Satış: 5.458,30