Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarındaki yükseliş destekliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...