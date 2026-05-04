Güncel altın fiyatları: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Küresel ölçekte devam eden enflasyon baskısı ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışına yönelmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yakından takip edilirken, gram, çeyrek ve ons altının güncel seviyeleri merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 4 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı'da altın alış ve satış fiyatlarında son durum…
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü altın piyasalarında hareketlilik devam ederken, haftanın kapanış gününde fiyatların dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Küresel enflasyon baskıları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, piyasada yön arayışı dikkat çekiyor. Bu kapsamda gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 4 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları ve tüm ayrıntılar haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.702,45
Satış: 6.703,28
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.612,88
Satış: 4.615,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.723,92
Satış: 10.959,86
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.895,69
Satış: 43.705,39
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.325,00
Satış: 43.866,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.380,82
Satış: 21.919,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.895,69
Satış: 43.705,39
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.961,14
Satış: 45.077,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.639,76
Satış: 4.863,95
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.058,86
Satış: 6.358,08
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.897,00
Satış: 110.168,00