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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 5 ARALIK 2024: Yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftanın üçüncü iş gününde güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Bugün saat 15.00 itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 955 lira, çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Ons ise 2 bin 641 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 07:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:06
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        1

        Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları hızla yanıt aramaya başladı. Saat 15.00 itibarıyla gram altın 2 bin 955 lira, çeyrek altın ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 5 Aralık altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik.

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        4 Aralık Çarşamba günü gram altın 2 bin 955 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 832 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.955,5550

        Satış: 2.955,9460

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.640,9200

        Satış: 2.641,2700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.728,6800

        Satış: 4.832,7500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.914,0400

        Satış: 19.271,3700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.622,00

        Satış: 19.721,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.427,26

        Satış: 9.664,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.912,05

        Satış: 19.269,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.938,56

        Satış: 20.439,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.630,99

        Satış: 2.466,04

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.745,85

        Satış: 2.888,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.767,00

        Satış: 49.201,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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