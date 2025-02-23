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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 23 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Şubat 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altını yükseltiyor. Gram altın, bugün 3 bin 438 lira, ons altın ise 2 bin 937 lira seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 07:39 Güncelleme: 23.02.2025 - 07:39
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        1

        Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu sebeple güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceleniyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altında yükselişe neden oluyor. Bugün ons altın 2.937 TL, gram altın 3.438 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.437,62

        Satış: 3.438,13

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.934,80

        Satış: 2.937,30

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.500,20

        Satış: 5.621,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.000,78

        Satış: 22.416,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.022,00

        Satış: 23.163,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.966,01

        Satış: 11.242,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.000,78

        Satış: 22.416,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.415,30

        Satış: 24.001,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.923,45

        Satış: 2.809,72

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.221,10

        Satış: 3.390,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.201,00

        Satış: 57.793,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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