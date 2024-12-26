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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 27 ARALIK: Bugün ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki son durum 27 Aralık Cuma günü için araştırılıyor. Altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve İran'la yaşanan gerginlik nedeniyle dünyada güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin artmasına neden oluyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:10
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB bugün gerçekleştirdiği toplantıda yüzde 50 olan politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekti. Peki, bu karardan sonra 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 27 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Yılın son faiz kararı sonrası gram altın 2 bin 976 liradan, 4 bin 968 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 864 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.975,5260

        Satış: 2.976,0020

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.627,1300

        Satış: 2.627,7700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.759,7500

        Satış: 4.864,9100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.042,7100

        Satış: 19.404,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.366,00

        Satış: 19.660,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.495,97

        Satış: 9.735,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.051,87

        Satış: 19.413,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.864,14

        Satış: 20.369,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.621,38

        Satış: 2.459,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.730,25

        Satış: 2.878,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.190,00

        Satış: 48.916,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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