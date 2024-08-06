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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 6 Ağustos 2024: Bugün çeyrek altın, gram altın ve ons ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! 6 Ağustos 2024 Salı altın fiyatları alış-satış tablosu

        ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. Piyasalardaki huzursuzluk, dün öğleden sonra altın fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. Ancak bu sabah altın yeniden olumlu bir tablo çiziyor. Bugün gram altın 2 bin 589 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 143 liradan işlem görüyor. İşte, 6 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 07:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 07:21
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        Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutması ve enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmeye başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

        Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.

        Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 6 Ağustos 2024 Salı çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ!

        Gram altın Pazartesi günü 2 bin 579 liradan açılış yaparken; 6 Ağustos Salı günü 2 bin 589 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 127 liradan, 4 bin 143 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.589,9900

        Satış: 2.590,3880

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.407,56

        Satış: 2.407,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.143,6100

        Satış: 4.234,9400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.575,2800

        Satış: 16.888,5300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.264,96

        Satış: 8.474,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.581,73

        Satış: 16.896,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.321,88

        Satış: 17.763,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.415,61

        Satış: 1.855,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.395,87

        Satış: 2.537,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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