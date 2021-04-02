Altın fiyatları 2 Nisan Cuma günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte güne yükselişle başladı. Rakamlar hafta başındaki değerlere geri dönerken yatırımcılar başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Nisan alış - satış tablosu...