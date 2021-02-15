Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Şubat Pazartesi günü günün ışıklarıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları güne sert düşüşle başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 15 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları...