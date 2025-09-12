Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler, güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Dün yaşanan kısa düşüşün ardından yeniden çıkışa geçen altın, hafta sonu işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın, an itibarıyla 4 bin 858 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 773 liradan alıcı buluyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons altın ne kadar? İşte 13 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.858,45
Satış: 4.858,97
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.647,18
Satış: 3.647,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.773,7500
Satış: 7.944,6200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.098,8500
Satış: 31.685,3400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.032,00
Satış: 32.220,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.498,16
Satış: 15.888,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.094,07
Satış: 31.680,47
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.575,06
Satış: 33.394,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.699,69
Satış: 3.715,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.482,49
Satış: 4.713,94
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.785,00
Satış: 80.427,00