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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 25 TEMMUZ: Altında düşüş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın değer kaybetti. Ons altın 3.387 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4.383 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 00:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:47
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        1

        Altın fiyatları 25 Temmuz 2025 verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dünya genelinde tarife belirsizlikleri varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'nin Japonya ile anlaşması ve Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. Bu gelişme sonrası düşüşe geçen altının ons fiyatı, 3 bin 387 dolardan işlem görüyor. İşte 25 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.383,81

        Satış: 4.384,29

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.386,69

        Satış: 3.387,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.014,25

        Satış: 7.168,50

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.056,38

        Satış: 28.585,58

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.493,00

        Satış: 28.666,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.983,83

        Satış: 14.336,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.056,38

        Satış: 28.585,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.939,16

        Satış: 29.669,12

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.394,76

        Satış: 3.360,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.986,97

        Satış: 4.195,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.969,00

        Satış: 71.556,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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