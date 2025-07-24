2025 TCMB Temmuz ayı faiz kararı bekleniyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz indirimi olacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı faiz kararı için beklenen gün geldi. Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası piyasaların merakla beklediği yılın beşinci faiz kararı açıklanacak. Haziran ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 46'da sabit bırakan Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? İşte, 2025 TCMB Temmuz ayı faiz kararı açıklanma saati...
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılacak. Banka, bu yılın 5'inci faiz kararını bugün açıklayacak. Bu sebeple ekonomide gözler Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faizi kararına çevrilmiş duruma. TCMB, bir önceki toplantıda faiz oranını değiştirmemiş ve politika faizini yüzde 46'da sabit bırakmıştı. Peki, 2025 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz indirimi olacak mı, beklentiler ne yönde? İşte, TCMB Temmuz ayı faiz kararı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi…
2025 TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, Temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu.
Takvime göre; Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 24 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bugün toplanacak.
TCMB'nin Temmuz ayı faiz kararı, bugün saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın TCMB'nin 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu.
MERKEZ BANKASI 2025 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
23 Ocak
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20 Mart
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24 Temmuz
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