        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 27 ARALIK 2025: Altın rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 27 Aralık 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sarı metal, güvenli liman talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gideceği yönündeki artan beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde altın rekor tazeledi. Spot altın, ons başına 4.512,08 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Küreselde ons altının kırdığı rekorların ardından Türkiye'de de altının gram fiyatı rekor kırdı. Gram altın 6 bin 200 lirayı aştı. İşte 27 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 00:42 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:42
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları 27 Aralık 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Altın, güvenli liman talebi ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle rekor kırdı. Günün erken saatlerinde spot altın, ons başına 4.512 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 200 lirayı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.243,2810

        Satış: 6.244,0680

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.512,08

        Satış: 4.513,50

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.985,2000

        Satış: 10.204,8900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.939,0200

        Satış: 40.693,0100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.370,00

        Satış: 41.082,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.919,76

        Satış: 20.421,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.964,42

        Satış: 40.718,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.546,17

        Satış: 42.602,35

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.467,02

        Satış: 4.606,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.729,14

        Satış: 5.981,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 100.772,00

        Satış: 102.393,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi
        TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
