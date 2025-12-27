Anlık ve canlı altın fiyatları 27 Aralık 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Altın, güvenli liman talebi ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle rekor kırdı. Günün erken saatlerinde spot altın, ons başına 4.512 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 200 lirayı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...