        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI HAFTA SONU 7 EYLÜL: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 7 Eylül Pazar günü yatırımcıları ve altın almayı düşünenlerin gündemini meşgul ediyor. FED faiz toplantısı öncesinde altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. ABD istihdam verileri ile ons ve TL bazında gram altın fiyatları bir kez daha rekor kırdı. Peki, "Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 07.09.2025 - 07:22 Güncelleme: 07.09.2025 - 07:22
        1

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilik birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altında yaşanan anlık düşüş ve yükselişler Habertürk'ün altın fiyatları sayfasından anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 7 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.756,20

        Satış: 4.756,89

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.584,96

        Satış: 3.588,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.609,93

        Satış: 7.777,52

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.439,71

        Satış: 31.014,94

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 31.057,00

        Satış: 31.273,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.172,29

        Satış: 15.555,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.439,71

        Satış: 31.014,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 31.613,80

        Satış: 32.402,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.615,68

        Satış: 3.620,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.345,98

        Satış: 4.576,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 77.356,00

        Satış: 78.063,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

